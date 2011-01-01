Settembre si apre con perturbazione, ma da mercoledì torna sole

Settembre si apre con una nuova fase, ma per fortuna breve, di maltempo. E' infatti previsto in giornata l'arrivo di una nuova perturbazione che dovrebbe durare fino a domani. Dopo una domenica in cui il maltempo ha dato una tregua su buona parte d'Italia, l'ennesimo peggioramento di questo finale di stagione è pronto a riportare il nostro Paese tra piogge e temporali. Le previsioni sono di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "Aspettiamoci un inizio di settimana turbolento - sottolinea - specie al centronord. Oggi pomeriggio si formeranno i primi violenti temporali tra Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale, risultando a tratti violenti con possibili allagamenti e disagi. Attenzione alle spalle di Genova e Savona dove i nuclei potrebbero stazionare per più ore scaricando ingenti quantità d'acqua e causando criticità dal punto di vista idrologico e idrogeologico". Dalla sera e per tutta la nottata i temporali si estenderanno anche verso Lombardia orientale, Triveneto e Toscana con il passaggio del fronte perturbato. Massima attenzione a colpi di vento (downburst) e grandinate di medie dimensioni, in particolare sulle pianure venete. Martedì la coda del maltempo interesserà ancora il nordest, rilievi toscani, Lazio e Campania. Decisamente più tranquille tutte le altre zone, qualche rovescio sarà comunque possibile anche in Sicilia e sulla Calabria tirrenica. Le temperature subiranno un ulteriore calo, specie al nord. Attenzione al vento di Libeccio e di Maestrale tra Mar Ligure e Sardegna con annesse mareggiate. Il periodo, infatti, è quello delle grandi piogge e dei violenti temporali a causa dell'energia accumulata nel periodo estivo. Ci sono però anche buone notizie. Da mercoledì fino a domenica, infatti, è prevista una rimonta anticiclonica con il ritorno del sole e di temperature tipicamente estive, anche oltre i 30-32°C al centrosud, tra 27 e 30°C invece al nord. Nel dettaglio: - Lunedì 1. Al nord: peggiora al nordovest con piogge e temporali. Al centro: bel tempo salvo velature, in nottata nubifragi in Toscana. Al sud: bel tempo. - Martedì 2. Al nord: piogge e forti temporali sparsi, migliora dal pomeriggio. Al centro: maltempo sui settori tirrenici. Al sud: instabile, specie in Campania. - Mercoledì 3. Al nord: nubi sparse al mattino, poi soleggiato. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: tempo più stabile Tendenza: rimonta anticiclonica, più stabile e soleggiato fino al weekend.