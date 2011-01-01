ECONOMIA DOMESTICA

Sale l'occupazione (+218mila posti), ma bassi salari e contratti scaduti

Le due facce del mondo del lavoro nella rilevazione dell'Istat. Cala sensibilmente il tasso di disoccupazione, che a luglio scende al 6%. La crescita coinvolge gli uomini, i dipendenti (permanenti e a termine), ma non tra le donne e gli autonomi. Nodo stipendi

Luglio ha portato un po’ di sole anche al mercato del lavoro: 24 milioni e 217mila occupati, con un piccolo ma significativo +13mila rispetto a giugno. E, cosa che non guasta per la narrazione di Palazzo Chigi, la disoccupazione scivola al 6%, giù dal 6,3 del mese prima. Giorgia Meloni non perde occasione di sventolare i dati come prova dell’Italia che corre. Peccato che la realtà sia un po’ meno scintillante e che, tolti i titoli di giornale, la corsa assomigli più a una camminata lenta e a tratti zoppicante.

L’Istat, col suo solito linguaggio compassato, fotografa una situazione che pare però confortante: 218mila posti in più rispetto a luglio 2024, un dato che riguarda soprattutto uomini, dipendenti (sia fissi sia precari), ragazzi tra i 15 e i 24 anni e la fascia centrale 35-49. Ma il c’è l’altro lato della medaglia: donne e autonomi arretrano, e non di poco. Così il tasso di occupazione si ferma al 62,8%, con un misero +0,1 punti. Scende il plotone dei disoccupati: -74mila persone in cerca di lavoro, distribuite trasversalmente per genere ed età. Il tasso cala al 6%, quello giovanile al 18,7%, che sarà pure meglio di prima ma resta un macigno. Poi ci sono gli inattivi, quella vasta zona grigia tra rassegnazione e scoraggiamento: +30mila unità, soprattutto tra donne, 25-34enni e over 50. Tra gli uomini invece qualcosa si muove, con cali nelle fasce più giovani e centrali. Il risultato? Il tasso di inattività si impenna al 33,2%. Anche sul fronte trimestrale il saldo è positivo (+51mila tra maggio e luglio), ma la sostanza non cambia.

Numeri buoni per i comunicati e la propaganda, certo. Ma dietro la vetrina restano due spine: mismatch di competenze e salari da fame. Le imprese cercano profili che non trovano, i lavoratori cercano stipendi che non arrivano. Non a caso un recente dossier calcola 6,2 milioni di occupati sotto la soglia dei mille euro al mese. La contrattazione collettiva dovrebbe essere l’arma per recuperare terreno, ma l’arena resta ingolfata: 31 contratti ancora da rinnovare, con 5,7 milioni di lavoratori appesi. Settembre porterà al tavolo metalmeccanici, Tlc e altre categorie pesanti. Lì si giocherà la vera partita.

E mentre i dati fanno sorridere premier e ministri, nei corridoi sindacali e tra le tute blu si teme che la “ripresina” sia solo un esercizio statistico. Perché se il lavoro cresce ma i salari restano fermi, ad aver la meglio non sarà certo chi quando fa la spesa si ritrova sempre meno soldi nel portafoglio.