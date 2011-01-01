Il Palio di Asti celebra i 750 anni, è già tutto esaurito

È stata presentata ufficialmente la 750/a edizione del Palio di Asti, che si correrà domenica 7 settembre e che si preannuncia all'insegna del 'tutto esaurito'. "Da quel lontano 1275, quando la corsa si disputò per la prima volta in onore di San Secondo lungo le mura di Alba, Asti rinnova ogni anno una tradizione che è molto più di una gara: è passione, appartenenza, comunità" dice il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, che conclude: "Sono orgoglioso di poter accompagnare la mia città in questi giorni così carichi di storia". In occasione del 'compleanno' del Palio, il corteo storico tornerà nel suo percorso tradizionale e ogni comitato potrà aggiungere cinque nuovi personaggi. I 5.600 posti disponibili nelle tribune sono già esauriti, molti gli stranieri. "Quest'anno abbiamo presentato le iniziative della nostra terra a Monaco, Zurigo e Vienna, nel 2024 lo abbiamo fatto in Olanda - commenta Mariano Rabino, presidente dell'Atl Langhe-Monferrato-Roero - stiamo facendo squadra e, per usare un termine 'paliofilo', stiamo correndo tutti insieme".