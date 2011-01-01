Autostrada Asti-Cuneo, confermata l'apertura entro dicembre

Proseguono nel rispetto dei tempi i lavori dell'autostrada Asti-Cuneo: come previsto dal cronoprogramma, sarà interamente percorribile entro la fine dell'anno. Lo fa sapere la Regione Piemonte, dopo che la società Asti Cuneo ha confermato questa mattina, durante un vertice in videoconferenza al Grattacielo Piemonte, il proprio impegno a completare l'opera entro dicembre, dimezzando i tempi di esecuzione da contratto. Nelle prossime settimane saranno ultimate le lavorazioni sulla carreggiata in direzione Asti con la posa delle ultime due campate mancanti del viadotto, in tratti non interessati dal traffico veicolare. Seguiranno le attività necessarie per il completamento dell'intero viadotto. Al vertice, presieduto dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, hanno partecipato assessori ai Trasporti, Marco Gabusi, alle Opere strategiche, Enrico Bussalino, l'assessore Marco Gallo e i vertici della società Asti-Cuneo, con l'amministratore delegato Bernardo Macrì. "La Asti-Cuneo è una di quelle opere che non ammettono distrazioni né pause - ha affermato Cirio - e per questo la stiamo seguendo passo dopo passo. Il confronto di oggi ci consente di confermare che siamo ormai nella fase conclusiva. È un impegno che abbiamo assunto coi cittadini e che porteremo a termine, consapevoli di quanto questo collegamento sia strategico per la competitività del nostro territorio, per le imprese e per le comunità locali". "Il completamento dell'Asti-Cuneo - hanno aggiunto Gabusi, Bussalino e Gallo - non è solo un traguardo ingegneristico: è una risposta concreta a chi, da troppo tempo, attende un'infrastruttura che migliorerà la mobilità e la sicurezza dei collegamenti in questa parte del Piemonte". Il cantiere sul lotto 2.6A (tratto Verduno-Cherasco, lungo circa 5 chilometri), è attivo con circa 400 lavoratori. Il costo complessivo della tratta mancante Cherasco-Alba è di 348 milioni di euro, mentre quello dell'infrastruttura completa (circa 90 chilometri) ammonta a 1,457 miliardi.