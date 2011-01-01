Piemonte stanzia 5 mln per trasporto studenti con disabilità

La Regione Piemonte stanzia 5 milioni di euro per garantire, anche nel 2025, il trasporto scolastico degli alunni con disabilità che frequentano le scuole superiori. Lo ha deciso la Giunta Cirio sommando tali risorse ai 5 milioni già stanziati per l'autonomia e all'assistenza scolastica degli studenti con disabilità. "Garantire il diritto allo studio ai nostri giovani più fragili - spiega il vicepresidente della Regione Elena Chiorino - non è una concessione, è un dovere. In un momento storico in cui tutto sembra diventare più difficile, noi scegliamo di stare dalla parte delle famiglie". Il fondo sarà suddiviso tra la Città Metropolitana di Torino e le Province del Piemonte, sulla base del numero di studenti con disabilità, dell'estensione territoriale e della distribuzione delle scuole. Le risorse serviranno a coprire i costi del servizio di trasporto scolastico, che in molti casi viene organizzato direttamente dagli enti locali o con il sostegno alle famiglie. Solo nell'ultimo anno scolastico si è registrato un incremento di oltre 1.700 ragazzi con disabilità nelle scuole del Piemonte, confermando una tendenza registrata negli ultimi anni. "Non accetteremo - aggiunge Chiorino - che la scuola diventi un privilegio per pochi, soprattutto per chi ha più bisogno di sostegno. Come Regione abbiamo scelto di mettere al centro la persona e oggi lo dimostriamo con i fatti".