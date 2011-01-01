(D)ISTRUZIONE

Banchi deserti, il Piemonte perde 8mila studenti e 250 classi

Continua il crollo delle iscrizioni nelle scuole. Un fenomeno che si registra in tutta Italia. A farne le spese sono gli insegnanti: quest'anno in regione ci saranno 333 docenti in meno. Novità per la filiera formativa tecnologico-professionale

Non si arresta il crollo delle iscrizioni nelle scuole piemontesi. Al trillare della campanella scolastica il prossimo 10 settembre si presenteranno oltre 8.000 alunni in meno rispetto all’anno scorso. Ulteriore ed ennesima prova che anche il Piemonte deve continuare a fare i conti con la crisi demografica.

I numeri nel dettaglio

Se nel 2024 a sedersi dietro i banchi delle scuole piemontesi furono quasi 494.000 studenti, quest’anno le iscrizioni hanno subito un calo di quasi il 2%, ovvero di 8.103 alunni in meno. Diminuzione degli allievi che si ripercuote anche sul numero delle classi che sono state attivate: nel 2025/26 ci saranno 250 classi in meno in tutto il Piemonte.

Diminuzione degli studenti che si registra, seppure in modo meno drastico, anche nelle scuole secondarie di secondo grado dove quest’anno si registrano 179.201 studenti, 1.173 in meno rispetto allo scorso anno.

Meno alunni vuole dire anche meno studenti in classe. L’ufficio scolastico regionale ha calcolato che quest’anno gli studenti per classe in media saranno 20,6. Crollo delle iscrizioni che paradossalmente andrà a sopperire la riduzione dei posti in organico di diritto degli insegnanti. Quest’anno infatti ci saranno 333 docenti in meno, ma l’impatto (vista anche la riduzione delle classi) non sarà così percepito. Almeno sulla carta.

Le innovazioni

Secondo Stefano Suraniti, il direttore dell’ufficio scolastico regionale, quello che inizierà il prossimo 10 settembre sarà un anno scolastico che “si caratterizza per alcune innovazioni, con interventi mirati a garantire una scuola sempre più inclusiva, accessibile, innovativa e attenta ai bisogni del territorio”.

In Piemonte infatti nella filiera formativa tecnologico-professionale quattro più due sono stati autorizzati altri cinque percorsi. Novità anche per gli alunni con disabilità che potranno godere della continuità didattica degli insegnanti di sostegno che hanno potuto fare domanda per la conferma dello stesso posto dell'anno precedente. Il numero di posti di sostegno confermati è di 3.843 e la percentuale degli alunni con disabilità rispetto al totale è il 4,5%, in lieve aumento.

Insegnanti in Piemonte

Il personale docente che opererà nella nostra regione è di 5.129 studenti e saranno immessi in ruolo 2.977 docenti (2.694 già assegnati), i restanti verranno assegnati entro il 10 dicembre. Inoltre, tenendo conto delle scuole che vanno da quella per l’infanzia a quella di secondo grado, sono state attribuite 10.305 supplenze in tutta la regione.