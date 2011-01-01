Da Torino a Roma in triciclo per le persone con disabilità

Percorrerà 800 chilometri in triciclo da Torino a Roma per l’inclusione delle persone con disabilità. A farlo sarà Angelo Catanzaro, consigliere comunale del PD a Torino e attivista. Un’impresa on the road che partirà domenica 7 settembre e toccherà città come Alessandria, Genova, La Spezia, Lucca, Siena, Bolsena e infine arriverà a Roma.

L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di valorizzare il potenziale di ognuno, compreso quello delle persone con disabilità. Si stima che 7 persone con disabilità su 10 in età lavorativa non abbiano un impiego.

“L’autodeterminazione è alla base di qualunque forma di inclusione: significa avere il diritto per decidere dove vivere, con chi abitare, come muoversi, che lavoro fare, se praticare sport e come partecipare alla vita sociale, culturale ed economica della comunità”, ha spiegato Catanzaro.

Durante il percorso incontrerà associazioni, enti e realtà locali impegnate su inclusione, lavoro, vita indipendente e sport, e raccoglierà firme e messaggi di sostegno su una maglietta simbolica, come testimonianza della rete di solidarietà e impegno costruita strada facendo. L’intenzione è quella di consegnare questo simbolo collettivo all’arrivo a Roma alla Ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, portando con sé le istanze e le storie raccolte lungo la strada.