Biella ha ricordato il vicequestore Cusano

A Biella si è svolta stamani la commemorazione per il 49/o anniversario della morte del vicequestore aggiunto Francesco Cusano, vittima del terrorismo, che l'1 settembre 1976 perse la vita colpito da un'arma da fuoco durante un controllo di un'auto sospetta. La questora Delia Bucarelli, insieme al figlio della vittima, Maurizio Cusano, ha reso omaggio con la deposizione di una corona commemorativa e la benedizione da parte del cappellano della polizia di Stato, don Eugenio Zampa, nell'atrio della Questura. Successivamente si è svolta la cerimonia al cippo ai giardini Zumaglini alla presenza del sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, della prefetta Elena Scalfaro e delle altre autorità cittadine.