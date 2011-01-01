Biella, colpo da 15mila euro a Adunata alpini, denunciati

Sono stati individuati i presunti ladri che nei giorni dell'Adunata degli alpini a Biella rubarono l'incasso da 15mila euro a un ambulante. Era la sera del 12 maggio quando il commerciante stava lasciando la città con il suo furgone frigorifero. A un certo punto sentendo un rumore strano si fermò per controllare il mezzo, scoprendo uno pneumatico forato. Sfruttando l'attimo di distrazione, un uomo si era introdotto nell'abitacolo del furgone, portando via lo zaino con l'incasso dell'evento: 15mila euro in contanti, oltre ad assegni e carte di credito. I carabinieri di Biella subito avviarono l'indagine, seguendo i movimenti del Suv utilizzato dai ladri per fuggire. Dalle immagini sono arrivati a individuare il mezzo che era stato noleggiato, presentando documenti falsi. In seguito a una serie di accertamenti i carabinieri hanno dato un volto ai sospettati: sono un uomo di 38 anni e un altro di 45 anni, che sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.