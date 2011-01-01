Peste suina, due nuovi casi in Liguria, in totale 1.144

In Liguria sono state riscontrate due nuove positività alla Peste suina africana in provincia di Genova: a Cicagna (il quarto caso), e a Serra Riccò (dove si contano 26 casi). Il totale in regione sale così a 1.144 positività. Restano invece stabili a 790 i contagi sui cinghiali in Piemonte e non vengono segnalati nuovi focolai suinicoli. Restano in totale 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività. Si tratta dell'aggiornamento dei dati al 31 agosto, fornito dall'Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.