Ex Ilva, iniziati gli incontri a Genova fra Urso e le parti

E' iniziata da alcuni minuti la visita a Genova del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per illustrare i progetti del governo per lo stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Tra questi, anche l'ipotesi di realizzare un forno elettrico per alimentare gli stabilimenti del Nord Italia, oltre a Genova Racconigi e Novi Ligure, che è fortemente appoggiata dai sindacati, ma che ha visto nascere un fronte di dissenso con diversi comitati che si dicono contrari. Il primo appuntamento dell'agenda del ministro, accolto dal prefetto Cinzia Torraco, è con il presidente della Regione Marco Bucci e con sindaca Silvia Salis. Successivamente il ministro vedrà gli assessori regionali e comunali, i capigruppo del consiglio regionale e comunale, parlamentari ed europarlamentari. A seguire l'appuntamento con i sindacati e le categorie economiche e, subito dopo, con i rappresentanti dei comitati, sia quelli contrari al forno elettrico (ma non tutti hanno accettato l'incontro) che quelli favorevoli. Al termine della giornata genovese, alle 14, il ministro terrà un punto stampa.