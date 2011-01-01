Tranchida, bilancio Città della salute in qualche settimana

"Abbiamo qualche settimana per firmare il bilancio 2024". A dare l'indicazione sui tempi per chiudere la questione, rimasta in sospeso nell'avvicendamento tra il direttore generale Giovanni La Valle e il commissario Thomas Schael, è stato il nuovo direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Città della salute e della scienza di Torino, Livio Tranchida, in una conferenza stampa di presentazione al Grattacielo della Regione Piemonte, dopo avere preso servizio ieri, 1 settembre. "La prima data importante - ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto una scadenza - sarebbe stata il 30 aprile, ma quella ormai è passata. C'è però un'indicazione molto chiara della Regione Piemonte di procedere non con fretta, bensì con sollecitudine, modalità che si porta dietro il necessario rigore". Quanto all'advisor già nominato, Tranchida ha riferito di avere "chiesto al direttore amministrativo il faldone con la documentazione e di organizzare un incontro per capire la situazione. Noi terremo la nostra linea di contrattazione. Il bilancio - ha concluso in merito - è una priorità dal punto di vista amministrativo contabile. Non è possibile che un'azienda pubblica, per quanto in difficoltà, non sia dotata di un bilancio. È un dovere di un amministratore pubblico firmarlo".