Ospedale di Cuneo, De Filippis nuovo direttore sanitario

Giuseppe De Filippis, 58 anni, è il nuovo direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. Sostituisce Lorenzo Angelone, che ha seguito il direttore generale uscente Livio Tranchida nel nuovo incarico presso la Città della Salute di Torino. Laureato in Medicina e chirurgia a Torino e specializzato in Igiene e medicina preventiva con indirizzo in organizzazione dei servizi ospedalieri, De Filippis vanta un'esperienza con incarichi, dal 2008 ad oggi, in numerose aziende sanitarie e ospedaliere in Piemonte sia in Lombardia, fino alla direzione generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, da cui era rientrato nel luglio scorso. Al suo attivo ha docenze e pubblicazioni e dal 2020 l'incarico di professore associato presso il centro di ricerca ed alta formazione in amministrazione della salute dell'università di Milano. "Credo sia la persona giusta anche per raccogliere l'eredità dell'amico Angelone, che ringrazio per il suo impegno al mio fianco a Cuneo e per aver accettato di proseguire la collaborazione alle Molinette" commenta il commissario Tranchida: "Al dottor De Filippis auguro un buon lavoro una lieta permanenza a Cuneo, dove sono certo sarà accolto con favore e troverà ottimi collaboratori".