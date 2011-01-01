Cgil Novara Vco, Piffero nuovo segretario generale

È Michele Piffero, 40 anni, il nuovo segretario generale della Cgil Novara e Vco. L'elezione è avvenuta questa mattina nella sede del sindacato a Borgomanero (Novara). Piffero, che succede ad Attilio Fasulo, morto lo scorso giugno, ha ottenuto il 98% di voti favorevoli. In passato Piffero, laureato in scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, ha seguito la vertenza contro la chiusura della fabbrica metalmeccanica Sider Scal di Villadossola, dove era delegato sindacale dall'età di 19 anni, poi quelle di Blu Service e di Mercatone Uno, quando vennero chiusi i punti vendita sul territorio. In Cgil dal 2013, all'interno dell'ufficio vertenze legali, e dal 2017 in Filcams, da aprile 2023 era segretario organizzativo della camera del lavoro novarese e del Vco. È stato tra i promotori dell'istituzione dell'osservatorio sul turismo all'ispettorato del lavoro del Verbano-Cusio-Ossola.