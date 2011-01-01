Torino: arrestati 4 uomini per tentata rapina in pieno centro

In centro a Torino quattro uomini di origine slava con precedenti di polizia, in stato di alterazione per l'assunzione di alcolici, hanno aggredito un quarantenne che passeggiava in corso Vittorio Emanuele II. I quattro, di età compresa fra i 24 e i 42 anni, hanno colpito ripetutamente la vittima con calci e pugni per rubargli telefono e portafoglio. L'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Borgo San Salvario ha costretto gli aggressori a fuggire all'interno di un vicino esercizio pubblico, dove poi sono stati bloccati dai militari dell'Arma, nonostante la loro violenta resistenza. Una volta immobilizzati, gli aggressori sono stati portati in caserma e arrestati per i reati di concorso in tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, invece, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Martini di Torino per le cure necessarie.