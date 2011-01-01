Piemove, oltre 23mila adesioni in quindici giorni

A quindici giorni dal lancio, sono già 23.440 gli studenti che hanno chiesto di aderire a Piemove, la misura della Regione Piemonte che garantisce la mobilità gratuita agli studenti under 26 iscritti agli atenei piemontesi nei Comuni capoluogo aderenti. A trainare le richieste è l'Università di Torino con 15.883 adesioni e 15.762 procedure già concluse. Per il Politecnico di Torino sono arrivate 7.538 domande, 7.455 completate. Il 1 settembre è partita anche la procedura per gli studenti dell'Upo, l'Università del Piemonte Orientale, che possono quindi presentare domanda sulla piattaforma Bip https://bip.piemonte.it. Ed è stato avviato l'iter per l'estensione della misura anche al territorio di Alessandria, che in un primo tempo non aveva aderito Dal 28 agosto è attivo inoltre l'e-commerce Gtt per gli studenti che acquistano un abbonamento comprensivo dell'area urbana e suburbana di Torino. Per ottenerlo bisogna richiedere la tessera Piemove, abilitarla agli acquisti sull'e-commerce Gtt e comprare l'abbonamento scontato: dal prezzo verrà scalato l'importo relativo alla tratta urbana e suburbana coperta da Piemove. L'iniziativa, al momento in fase sperimentale, è sostenuta da un investimento complessivo di oltre 37 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Piemonte in sinergia con il ministero dell'Ambiente, il Politecnico di Torino, l'Università di Torino, l'Università del Piemonte Orientale e il contributo della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Crt.