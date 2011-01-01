Biella, arrestato latitante ricercato in Germania

Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche per traffico di stupefacenti e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Cossato con il nucleo investigativo provinciale di Biella l'hanno arrestato. È un uomo di 35 anni residente nel Cossatese (Biella), già noto ai militari della compagnia per vari reati legati agli stupefacenti. Dopo un servizio di pedinamento e osservazione è stato fermato nella sua abitazione e portato in carcere a Biella, dove rimarrà in attesa dell'estradizione in Germania per una pena residua di sei mesi.