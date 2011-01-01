Troupe tv aggredita, Comune Ivrea si costituirà parte civile

"Quello che è successo è inaccettabile, il Comune si costituirà parte civile". Così il sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore, dopo la seconda aggressione al campo nomadi del quartiere San Giovanni ai danni degli operatori di Rete4 e della giornalista Delia Mauro, andata in scena ieri pomeriggio mentre la troupe stava realizzando un servizio sugli abusi edilizi. "Questi episodi ledono l'immagine della città - sottolinea il sindaco - e ieri sono avvenuti alla presenza delle forze dell'ordine, circostanza che porterà con tutta probabilità ad un procedimento penale. La violenza non ci appartiene, a maggior ragione in un contesto in cui giornalista e troupe stavano solo facendo il loro lavoro".