Asaps, vittime strada di nuovo in aumento nel fine settimana

Di nuovo in aumento le vittime della strada in Italia: nell'ultimo fine settimana, da venerdì 29 a domenica 31 agosto, sono state 32, contro le 20 del weekend precedente, secondo i dati raccolti ed elaborati dall'Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, che ha sede a Forlì. La vittima più giovane un sedicenne, la più anziana un uomo di 94 anni, nove avevano meno di 35 anni. I decessi hanno riguardato 11 automobilisti, 16 motociclisti, la metà del totale, 3 pedoni e 2 ciclisti: nel report sono stati considerati i decessi di cinque persone rimaste ferite nei precedenti fine settimana. Un incidente plurimortale ha provocato due vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 8 incidenti fatali, 15 invece quelli avvenuti su strade statali e provinciali. Sono state 5 le vittime in Veneto, Toscana, Lazio, 3 in Campania e Puglia, 2 in Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, una in Liguria, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia.