Tortona, lavoratori in sciopero al magazzino Maclog

Trenta lavoratori del magazzino Maclog di Tortona (Alessandria) hanno incrociato le braccia da questa mattina in un'azione di sciopero decisa durante l' assemblea sindacale con Adl Cobas Alessandria. Come spiegato in una nota, la protesta è stata indetta in risposta "a una progressiva e preoccupante riduzione delle attività, che preannuncia la chiusura del sito e il licenziamento del personale. L'azienda sta svuotando il magazzino nel silenzio più totale, con la chiara intenzione di liberarsi dei dipendenti senza assumersi alcuna responsabilità". Nella giornata di ieri - fa sempre sapere Adl Cobas - è stata rimossa l' insegna dallo stabile, "su cui pende una procedura di sfratto, di fronte ai magazzinieri che, attoniti, hanno dovuto assistere all'ennesima mancanza di rispetto. Non permetteremo che ciò accada senza siano garantite tutte le tutele necessarie ai lavoratori e alle famiglie". Lo stato di agitazione proseguirà a oltranza fino all'arrivo di risposte "chiare e concrete sul futuro del magazzino e del personale".