Auto si schianta su negozio a Torino, il conducente fugge

Incidente questa mattina a Mirafiori Sud, in via Rismondo angolo via Fratelli De Maistre, a Torino. Una Ford Fiesta e un'Audi A3 si sono scontrate intorno alle 8: la Fiesta è finita sul marciapiede e ha sfondato la saracinesca di uno studio medico. Il conducente della Ford, un giovane secondo i testimoni, è scappato dopo l'impatto. Alla guida dell'Audi c'era un uomo rimasto incastrato nelle lamiere, liberato dai vigili del fuoco del distaccamento Lingotto e soccorso dal 118. È stato portato in ospedale in codice giallo per dolori all'addome e alla schiena, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche la polizia municipale.