Gimbe, in Piemonte bene i Livelli essenziali assistenza 2023

In Piemonte nel 2023 il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai Livelli essenziali di assistenza (Lea), ovvero le prestazioni che il Ssn eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è di 270 (punteggio massimo 300). Lo segnala la Fondazione Gimbe, analizzando i dati della Relazione 2023 "Monitoraggio dei Lea attraverso il Nuovo sistema di garanzia", pubblicata lo scorso 6 agosto dal ministero della Salute, dopo una prima anticipazione dei risultati lo scorso febbraio. Secondo l'analisi Gimbe il Piemonte si posiziona quinta tra le regioni e province autonome ed è risultata adempiente secondo il Nuovo sistema di garanzia (Nsg). Rispetto al 2022, nel 2023 il punteggio totale della Regione è migliorato (+7). In dettaglio, dalla valutazione dei ventisei indicatori del Nuovo sistema di garanzia (Nsg), suddivisi in tre aree (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera), la regione si colloca sesta per l'area della prevenzione, terza per l'area distrettuale e sesta per l'area ospedaliera.