Politecnico Torino primeggia per finanziamenti ministeriali

Il Politecnico di Torino primeggia in Italia per crescita di finanziamenti ministeriali, con un incremento del 6% dei fondi complessivi ordinari e straordinari. Il fondo ordinario è cresciuto del 14,05%, a fronte del 11,56% di aumento dello stanziamento ministeriale, con un incremento complessivo di 21,1 milioni di euro rispetto al 2024. "Questo risultato - commenta il rettore, Stefano Corgnati - è per noi molto importante, perché testimonia come il nostro continuo e attento controllo di gestione di tutti gli aspetti di governo di ateneo, dalle voci di bilancio al reclutamento, porti al rilevamento oggettivo della qualità e razionalità delle azioni in attuazione del programma di mandato. Il lavoro fatto da tutti gli uffici e dagli organi di governo consente infatti di mettere in atto delle politiche pienamente sostenibili quindi valutate positivamente dagli indicatori prestazionali ministeriali che conducono alle assegnazioni dei fondi. Attuare politiche di qualità e sostenibili con un monitoraggio costantemente basato sull'analisi dei dati caratterizza il nostro modello di lavoro". "Il risultato ha specificato il vicerettore alla Pianificazione delle risorse, Stefano Zucca - è arrivato anche grazie a una gestione attenta e mirata delle risorse dell'ateneo nel 2024. Abbiamo rispettato i limiti fissati dal ministero, raggiungendo il pareggio tra risorse spese previste e spese, quasi il 100% dell'utilizzo delle risorse disponibili (99,95%), il valore migliore a livello nazionale. Questo ci ha permesso di ottenere l'intera quota di finanziamento dedicata alla valorizzazione della ricerca, risultato davvero eccellente".