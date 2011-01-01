Ucciso a Novara: punito per uno "sgarro", stretta su sospettati

Vicina la svolta nelle indagini per l'omicidio di Kamal Kharbouch, il ventenne di origine marocchina morto la scorsa settimana a Novara dopo essere stato trovato agonizzante in un parcheggio con una profonda ferita al petto. Secondo quanto si apprende gli investigatori della Squadra mobile della questura di Novara starebbero stringendo il cerchio intorno a due persone, una delle quali sarebbe già stata fermata. Si indaga per omicidio volontario: l'ambiente è quello dello spaccio. Il ragazzo ucciso avrebbe commesso uno 'sgarro' e per questo sarebbe stato punito.