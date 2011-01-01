Carabinieri Torino, avvicendamenti ai vertici dei reparti

Cambio ai vertici del Comando provinciale dei carabinieri di Torino. Il colonnello Andrea Siazzu, da due anni alla guida del Reparto operativo, dal 5 settembre assumerà il comando provinciale di Lecce. Nel biennio torinese sotto il comando di Siazzu, oltre alle operazioni di polizia giudiziaria in tutta la provincia, sono stati avviati numerosi progetti per consolidare i rapporti con istituzioni ed enti locali. Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani, con incontri nelle scuole sul tema della cultura della legalità, e alle fasce più vulnerabili, come anziani e donne vittime di violenza di genere, con iniziative di sensibilizzazione legate al 'Codice Rosso'. In attesa del nuovo comandante, il reparto sarà retto dal tenente colonnello Francesco Donvito, attuale comandante del Nucleo Radiomobile. Al nucleo investigativo arriverà invece il maggiore Andrea Romanelli, proveniente da Catanzaro. Avvicendamenti anche alla compagnia Torino San Carlo, con l'arrivo del capitano Marco Pedullà da Paola (Cosenza), e nelle compagnie extraurbane: a Chieri il maggiore Massimiliano Monaco, a Ivrea il capitano Armir Gjeci, a Moncalieri il tenente Marcello Palazzo, a Venaria il maggiore Silverio Gesuè, mentre il Nucleo operativo e radiomobile sarà affidato al tenente Tiziano Maurizi. Alla tenenza di Ciriè subentra il sottotenente Aurora Palmieri, proveniente dalla Legione Toscana.