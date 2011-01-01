Barrese (Intesa), sarà il secolo delle nostre Pmi

"In questi giorni le aziende hanno descritto molto bene come si arriva negli Stati Uniti. Di sicuro a valle del covid abbiamo spinto perchè ci fosse una spinta forte a venire negli Stati Uniti". Così il responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, nel corso dell'iniziativa conclusiva della missione a San Francisco. "Sarebbe un grave errore - prosegue - farsi scoraggiare dai dazi per non venire negli Stati Uniti. Questo Paese rimane la geografia più interessante e quindi non possono essere i dazi a frenarci. Mi porto a casa un pensiero che avevo da sempre e che si è consolidato nel corso di questa missione unica nel suo genere a San Francisco. Ritengo che questo sia il secolo delle nostre piccole e medie imprese perchè nel mondo si fa sempre più fatica a fare manifattura mentre noi siamo campioni in questo. Sarà una occasione persa se non riusciamo a costruire un percorso strutturale per portare le nostre aziende negli Stati Uniti dove c'è bisogno della nostra manifattura". Come Intesa Sanpaolo c'è un elemento su cui "abbiamo lavorato ed è quello di non considerare le Pmi solo come aziende locali. Quindi con Mauro Micillo, nell'ambito della divisione Imi-Cib, abbiamo messo a disposizione, come Banca dei Territori, un gruppo di lavoro che si occupa di finanza strutturata per le Pmi. Oltre a questo c'è il supporto all'internazionalizzazione con la rete estera. Tutto questo è il nostro valore aggiunto", conclude Barrese.