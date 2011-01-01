A Torino 103 rimpatri di stranieri irregolari da inizio anno

Centotre rimpatri di stranieri irregolari sono stati eseguiti dalla questura di Torino dall'inizio dell'anno al 31 agosto. L'attività, condotta dall'Ufficio immigrazione con la collaborazione delle altre forze di polizia, ha riguardato persone con gravi precedenti penali, tra cui violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, lesioni, rapine, furti, danneggiamenti, porto abusivo di armi e traffico di droga. Lo rende noto la Questura del capoluogo piemontese. Tra i rimpatriati risultano esserci anche persone coinvolti in risse con ferimenti e danneggiamenti. Molti sono stati intercettati nei quartieri Barriera di Milano, Nizza, Madonna di Campagna e Mirafiori, zone interessate da pattugliamenti mirati. Le attività si sono svolte in sinergia con i servizi di controllo del territorio della polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine.