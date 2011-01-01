Controlli malamovida Torino, revocata la licenza a un locale

Licenza revocata per motivi di ordine pubblico e per la vendita di alcolici a minorenni. Il provvedimento è stato preso nei confronti di un locale di via Matteo Pescatore, nel centro di Torino, nell'ambito delle attività di contrasto al fenomeno della cosiddetta malamovida. La polizia locale ha notificato l'atto di revoca della licenza a un esercizio commerciale che aveva ricevuto numerose sanzioni per ripetute violazioni del regolamento di polizia urbana e che, nell'ottobre dello scorso anno, era già stato posto sotto sequestro. A gennaio era poi scattato un provvedimento di sospensione della licenza per quarantacinque giorni, ma nonostante questo anche nei mesi successivi alla riapertura le violazioni era continuate. Da qui la revoca definitiva della licenza. "Proseguono le attività di controllo della movida che abbiamo incrementato nelle ore serali del fine settimana, anche recependo le segnalazioni dei cittadini e dei commercianti di alcune zone - spiega l'assessore comunale alla Sicurezza e Polizia locale, Marco Porcedda -. Grazie alla collaborazione con le altre forze dell'ordine, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, intendiamo rafforzare la sicurezza dei quartieri interessati dal fenomeno, con l'obiettivo di conciliare il diritto al divertimento dei più giovani con il rispetto delle norme e del decoro dello spazio urbano". Dall'inizio dell'anno sono stati oltre 545 gli interventi della Polizia locale nelle zone della movida, 222 dei quali si sono conclusi con una sanzione. Inoltre, dall'entrata in vigore delle disposizioni che, in venti0 aree cittadine, anticipano alle ore 21 il divieto di vendita e il consumo di bevande in contenitori di vetro o metallo, sono già state emesse 61 sanzioni e due sospensioni della licenza per altrettanti esercizi commerciali.