Seymandi non si risparmia

Una ne fa e cento ne pensa. Non manca certo di fantasia – e di intraprendenza – la Barbie dei salotti subalpini Cristina Seymandi, la sé dicente imprenditrice balzata alle cronache rosa per la clamorosa rottura con il finanziere torinese Massimo Segre, consumata davanti a un parterre attonito e raccontata in anteprima proprio dallo Spiffero. Archiviata quella vicenda con tanto di video virale, la bionda prezzemolina assurta a maître à penser del giornale di casa Elkann, oggi sembra aver trovato serenità accanto a un inquilino di uno dei più famosi (e temuti) palazzi torinesi. C’è chi assicura che la relazione, culminata in una recente vacanza a Bali e poi in Grecia, le abbia aperto più di una porta, spalancando varchi non solo sentimentali ma anche utili alla sua incessante attività di relazioni.

Nel frattempo, non perde occasione per allargare il proprio raggio d’azione: dalla politica – dove, grazie al rapporto con l’imprenditore Gianfranco Librandi, ex renziano e fondatore di “L’Italia c’è”, è diventata il riferimento in Piemonte del partitino federato a Forza Italia – alle iniziative pubbliche più disparate, sempre in attesa di una candidatura. E così non stupisce ritrovarla tra i curatori del “Mese dell’educazione finanziaria”. In fondo, chi meglio di lei può dare lezioni su come mettere a reddito facoltosi in cerca di gloria? Chissà, magari il prossimo modulo sarà su “come trasformare un fidanzamento in un piano di carriera”.