Nuovo ospedale Vco, Verbania candida area sul fiume Toce

Con una lettera inviata lunedì e indirizzata ai vertici della sanità piemontese, l'amministrazione comunale di Verbania ha presentato la propria proposta come sede del nuovo ospedale del Verbano-Cusio-Ossola, della cui costruzione si dibatte da anni. La zona individuata è al confine tra i comuni di Verbania e Gravellona Toce, sulla sponda sinistra del fiume Toce, dista un chilometro dall'uscita autostradale e dalla stazione ferroviaria ed è a 300 metri dallo svincolo della statale del Sempione. La superficie dei terreni, attualmente privati e su cui insistono alcuni manufatti, è di 98mila metri quadrati. Il dossier, accompagnato da relazioni tecniche e inquadramenti urbanistici, intende dimostrare come la scelta del capoluogo di provincia come sede dell'ospedale sia migliore delle altre ipotesi in campo, cioè Domodossola e Piedimulera. "Sfido chiunque a trovare caratteristiche di accessibilità migliori in tutta la provincia" ha detto il sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella, che esorta la Regione a prendere "una scelta non di carattere politico ma basata su criteri oggettivi". Distanza media e tempi di percorrenza per raggiungere un ospedale in quell'area sarebbero inferiori alle alternative, ha aggiunto Albertella, sottolineando che nell'area del lago Maggiore gravitano il doppio dei residenti in provincia rispetto all'Ossola e dieci volte più turisti nei mesi estivi. Dal punto di vista della compatibilità urbanistica, il sindaco di Verbania ha spiegato che gli uffici comunali hanno espresso "piena compatibilità per la realizzazione di un ospedale", a patto di costruire un'opera di difesa spondale, lunga circa un chilometro, per la quale potrebbe essere stimato un costo di circa 4 o 5 milioni di euro. Albertella ha infine esortato la Regione ad assicurare a Domodossola "un congruo presidio di servizi ospedalieri e assistenziali" e il mantenimento di "efficienti servizi nella fase di transizione fino alla realizzazione del nuovo ospedale".