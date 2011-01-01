Dalla Ue 3 milioni a due progetti di ricerca del Politecnico

Nuovo riconoscimento alla qualità della ricerca del Politecnico di Torino: le ricercatrici Marta Tuninetti del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture-Diati e Sofia Nannini del Dipartimento di Architettura e Design-Dad hanno ottenuto il finanziamento Erc - European Research Council che supporta progetti d'eccellenza, "altamente ambiziosi, pionieristici e non convenzionali". I loro lavori puntano a invertire la crisi della risorsa idrica e ad esplorare le radici storiche delle attuali emergenze ambientali e di biodiversità. Si tratta del progetto Tip-Fresh (Social Tipping Points in the Food System for Freshwater Sustainability) coordinato da Marta Tuninetti, che si aggiudica un finanziamento di 1.470.000 euro, e del progetto Animal Farm (An Architectural History of Intensive Animal Farming, 1570-1992) guidato da Sofia Nannini, che si aggiudica un finanziamento di 1.485.000 euro. Dalla ricerca di soluzioni rapide per invertire la crisi della risorsa idrica all'esplorazione delle radici storiche delle attuali emergenze ambientali e di biodiversità: si tratta di due progetti che, con approcci e metodologie differenti, offrono nuove prospettive per comprendere e affrontare le sfide del nostro tempo, il cambiamento climatico e il suo impatto sull'ambiente.