In attesa delle Atp Finals arriva "Tennis in città"

A meno di due mesi dalla quinta edizione torinese delle Atp Finals, Torino inizia a respirare aria di tennis. Da domani parte infatti il tradizionale percorso di avvicinamento al torneo dei campioni, "Tennis in città", una serie di appuntamenti che porteranno questo sport in piazze e parchi. Si comincia da piazzale Grande Torino, lo spazio che durante il torneo accoglie il pubblico diretto all'Inalpi Arena e al Fan Village. Qui, fino a domenica 7 settembre, saranno allestiti un campo da minitennis e un'area per il tennistavolo, a disposizione di chiunque voglia cimentarsi con le discipline della racchetta, sotto la guida degli insegnanti dell'istituto superiore di formazione Roberto Lombardi della Fitp. L'evento, promosso in collaborazione con Città, Regione e Ufficio scolastico regionale del Piemonte, è suddiviso in otto tappe, nei fine settimana. Dopo piazzale Grande Torinoltre toccherà a piazza Castello, dal 12 al 14 settembre, insieme alla manifestazione benefica Tennis and Friends, piazza Arbarello (19-21 settembre), parco Peccei (26-28 settembre), piazza Vittorio Veneto (3-5 ottobre), parco Ruffini (10-12 ottobre), parco Dora (17-19 ottobre), piazzale Piemonte-Grattacielo Regione Piemonte (24-26 ottobre).