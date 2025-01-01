ECONOMIA DOMESTICA

Da Tortona alla metro di Manhattan. Contratto da 1,9 miliardi per Gavio

Il gruppo della famiglia alessandrina punta sempre più all'estero: dopo il Brasile, si aggiudica a New York lo scavo più grande mai assegnato dalla Metropolitan Transportation Authority, un affare miliardario che segna la svolta globale di Astm

Il Gruppo Gavio conferma la sua vocazione internazionale nel settore delle infrastrutture con un colpo importante negli Stati Uniti. Il gruppo Astm, secondo operatore al mondo di reti autostradali in concessione e pilastro del settore infrastrutturale, si è aggiudicato, tramite la controllata Halmar International, il contratto per la progettazione e costruzione di un nuovo tratto della metropolitana Second Avenue a New York, che si estenderà tra la 116ma e la 125ma Strada.

Si tratta della più grande commessa di scavo in galleria mai assegnata nella storia della Metropolitan Transportation Authority, la committenza dell’opera. Mta gestisce la rete di trasporti più estesa del Nord America, servendo oltre 15 milioni di persone in un’area di 5.000 miglia quadrate, comprendente New York City, Long Island, il sud-est dello Stato di New York e il Connecticut.

Il progetto, dal valore complessivo di 1,9 miliardi di dollari, è stato affidato al raggruppamento d’impresa guidato da Halmar International, controllata statunitense di Itinera-Epc contractor del gruppo Astm, in qualità di leader del consorzio Connect Plus Partners, in partnership con la società spagnola Fcc Construction.

“L’aggiudicazione di questo nuovo contratto negli Stati Uniti rappresenta per noi motivo di grande orgoglio ed è un risultato estremamente significativo che conferma la nostra forza operativa, le competenze distintive del gruppo e la capacità di realizzare progetti complessi in uno dei mercati più competitivi a livello globale”, spiega Umberto Tosoni, amministratore delegato del gruppo Astm. “Questo progetto, in un mercato strategicamente rilevante e simbolico come quello statunitense, contribuirà a migliorare la mobilità sostenibile nella città di New York, e riflette pienamente la nostra strategia di crescita internazionale, il nostro impegno nel realizzare infrastrutture innovative e di alto valore per le comunità”, aggiunge Tosoni.

Crescita e nuovi progetti

Il Gruppo Gavio, attraverso la holding Nuova Argo Finanziaria e il colosso Astm, resta uno dei protagonisti più rilevanti nel panorama infrastrutturale italiano e internazionale. In Italia il gruppo gestisce circa 1.100 chilometri di rete autostradale, con una presenza radicata soprattutto nel nord-ovest, un’area tra le più dinamiche e industrializzate del Paese. Le tratte storiche comprendono l’autostrada Torino-Milano e la Torino-Piacenza, la Torino-Savona e la Savona-Ventimiglia, insieme ai trafori del Frejus e del Gran San Bernardo, snodi cruciali nei collegamenti con Francia e Svizzera. Negli ultimi anni non sono mancati cambiamenti significativi, come la cessione al gruppo Fininc di Matterino Dogliani della Tangenziale di Torino e di alcune tratte piemontesi, una decisione sancita dal Consiglio di Stato che ha ridisegnato il perimetro delle concessioni. Nonostante ciò, il gruppo ha consolidato la sua posizione, puntando su ammodernamento tecnologico, sostenibilità e investimenti mirati, registrando risultati economici positivi con ricavi in crescita e utili superiori ai 450 milioni di euro.

Nel primo semestre del 2025, il Gruppo Gavio ha registrato ricavi consolidati pari a 2.197,8 milioni di euro, in aumento del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il settore Epc (Engineering, Procurement, and Construction) ha contribuito con 759,1 milioni di euro, mentre gli investimenti in infrastrutture autostradali in Italia e Brasile hanno generato ricavi per 1.226 milioni di euro. L’Ebidta si è attestato a 945,9 milioni di euro, con un utile netto di 98,8 milioni di euro, nonostante l’uscita dal perimetro di alcune tratte autostradali come la A5 Torino-Aosta e la A21 Torino-Piacenza. A livello operativo, il Gruppo Gavio ha recentemente ampliato la A4 tra Portogruaro e San Donà di Piave attraverso il Consorzio Eteria, con un investimento di 566 milioni di euro.

Usa: consolidamento e nuove sfide

La strategia internazionale ha portato ad accelerare in due mercati chiave: Stati Uniti e Brasile. Oltre al progetto della Second Avenue Subway a New York, il Gruppo Gavio ha rafforzato la sua presenza negli Usa attraverso Astm North America, partecipando a progetti autostradali come il SR-400 in Georgia, che prevede la costruzione, il finanziamento e la gestione di un tratto autostradale di circa 26 chilometri in prossimità di Atlanta. Queste iniziative confermano la strategia del gruppo di consolidare la presenza in uno dei mercati infrastrutturali più competitivi e simbolici del mondo.

Brasile: espansione strategica

In parallelo, il Brasile rappresenta un fronte di espansione sempre più importante. Qui Astm ha acquisito nuove concessioni autostradali, in particolare nello Stato di Minas Gerais e in altre aree strategiche, consolidando la presenza in un mercato con forti necessità di ammodernamento infrastrutturale e grandi prospettive di sviluppo. In Brasile, il Gruppo Gavio opera principalmente tramite la controllata Ecorodovias, che gestisce circa 4.700 chilometri di autostrade. Recentemente, Ecorodovias ha acquisito la concessione della Ecovias Raposo Tavares e la concessionaria MGO, che gestisce l’autostrada BR-050, un corridoio strategico per l’esportazione di prodotti agricoli dal sud-est e centro-occidentale del Paese verso il Porto di Santos. Queste operazioni rafforzano la posizione del gruppo in Sud America, confermando la strategia di crescita internazionale e diversificazione geografica in Sud America, combinando know-how ingegneristico e capacità finanziaria in progetti di lungo periodo.