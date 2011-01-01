POLVERE DI (5) STELLE

Conte presidente M5s "bulgaro" (e si tiene stretta Appendino)

Inizia l'iter per presentare le autocandidature alla guida del Movimento. L'avvocato appulo certo della riconferma. Il nodo dei vice. L'ex sindaca non gli va a genio, ma è orientato a confermarla per non scoprirsi al nord e a sinistra. Intanto lei tace su Torino

Iniziato l’iter che confermerà Giuseppe Conte alla presidenza del Movimento 5 Stelle, gli occhi sono puntati anche sui suoi vice. Se infatti spetta agli iscritti la scelta del capo politico, sarà poi quest’ultimo a nominare i vicepresidenti del M5s, che al momento sono 5: l’ex senatrice Paola Taverna (che ha la funzione di vicario), Michele Gubitosa, Fabrizio Turco, Riccardo Ricciardi e l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, che rappresenta sempre più il contraltare di Conte all’interno del Movimento. L’ex premier – la cui rielezione appare scontata – continuerà ad affidarsi a lei o la rimpiazzerà con uno dei suoi fedelissimi?

Nuove elezioni

A partire da domani alle 12 e fino alle 22 di mercoledì prossimo verranno raccolte le autocandidature per la presidenza del Movimento 5 Stelle, che porterà all’elezione del capo politico, ovvero la riconferma di Conte, alla guida dei 5s dall’estate del 2021, pochi mesi dopo l’addio a Palazzo Chigi. Per questo le uniche sorprese potrebbero arrivare dalla scelta dei vicepresidenti, per capire se l’ex premier opterà per la continuità, confermando gli uscenti, o preferirà inaugurare un nuovo corso, magari più in linea con il panorama politico odierno, segnato dall’alleanza sempre più stretta con il Partito democratico nell’ottica del campo largo.

Equilibri in Movimento

In particolare, la posizione più in bilico sembra quella dell’Appendino: nominata vicepresidente a fine 2023 in sostituzione di Alessandra Todde (che si apprestava a diventare presidente della Sardegna), in questi due anni l’ex sindaca è diventata la principale esponente della “sinistra 5s”, essendo più legata alle battaglie identitarie del Movimento (legalità, lotta ai privilegi, diritti civili) e meno incline a un’alleanza organica con il Pd, memore degli anni a Palazzo Civico, dove i dem erano il nemico principale, altro che alleati. Rispetto a Conte, più tattico, lei ha spesso vestito i panni della dura e pura, il che ha portato anche a degli accesi confronti con l’ex premier. Proprio questo tratto differente potrebbe però assicurarle la riconferma: l’avvocato del popolo non può permettersi di scoprirsi il fianco alla sua sinistra, aprendo un caso politico che rischierebbe di far deflagrare il Movimento, da poco riappacificatosi dopo la defenestrazione del suo fondatore Beppe Grillo.

Vento del nord

Un altro fattore gioca a favore dell’Appendino: quello geografico. In un partito a forte trazione meridionalista, dove il sud costituisce il bacino elettorale più importante, lei è una delle poche esponenti di spicco provenienti dal nord Italia. Un altro, l’ex ministro triestino Stefano Patuanelli, occupa già la carica di capogruppo al Senato, mentre un altro ex ministro, il lombardo Danilo Toninelli, fa parte del collegio dei probiviri, e la sua carriera politica è in fase decisamente calante. Se vuole tenere unito il Movimento, sia dal punto di vista territoriale che da quello ideologico, Conte non può fare a meno di lei.

Silente su Torino

Mentre a Roma l’ex sindaca fa valere i gradi di vicepresidente, guidando di fatto una propria corrente in grado di distaccarsi dall’ortodossia contiana, sulla sua città non sembra voler mettere becco. Alle comunali del 2027 manca ormai poco più di un anno e il sindaco Stefano Lo Russo ha già iniziato a far campagna elettorale, aprendo ai vecchi nemici del M5s e ringraziando anche la sua predecessora in varie occasioni. Lei, dal canto suo, non si è mai espressa sulla possibilità che Pd e M5s corrano insieme anche a Torino, mettendo fine a quindici anni di scontri accesi e dando vita alla versione sabauda del campo largo. Per il momento manda avanti le seconde linee, come i consiglieri comunali Andrea Russi e Valentina Sganga o l’ex assessore all’ambiente Alberto Unia, tutti molto critici nei confronti dell’attuale amministrazione cittadina e della figura di Lo Russo.

A carte coperte

La sensazione è che lei stia prendendo tempo, evitando di scoprire le sue carte troppo in fretta e correndo il rischio di essere smentita nel prosieguo degli eventi, con il borsino dell’attuale sindaco in continua oscillazione. Per questo sarà interessante sentirla il prossimo 15 settembre alla Festa dell’Unità, dove parteciperà al primo dibattito dopo mesi di assenza dall’agone cittadino, confrontandosi con altri esponenti dei partiti del campo largo come il senatore del Pd Andrea Giorgis, il vicecapogruppo di Avs alla Camera Marco Grimaldi e la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent. Uscirà finalmente allo scoperto, in un senso o nell’altro, o lascerà rosolare Lo Russo ancora un po’?