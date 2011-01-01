Green community, il Piemonte fa scuola

Partirà a fine settembre un tour della Regione Piemonte nei territori delle dodici Green Community piemontesi, realtà che hanno accesso a quasi 23 milioni di euro di finanziamenti del Fondo nazionale per le montagne. In un incontro con i rappresentanti delle Green Community e i vertici di Uncem, l'assessore alla Montagna della giunta Cirio, Marco Gallo, ha ribadito "l'impegno della Regione nell'affiancamento per gestire al meglio la messa a terra delle risorse". "Le Green Community - afferma Gallo - non sono un semplice piano di finanziamenti, ma cantieri di futuro. Abbiamo scelto di andare direttamente sui territori per ascoltare e sostenere gli amministratori locali perché questo percorso funzioni senza ostacoli e porti risultati concreti. Il Piemonte è stato tra le prime Regioni a investire con decisione in questa strategia, riconosciuta anche a livello nazionale come modello virtuoso. Ora il nostro compito è non lasciare i territori soli a gestire fondi che ora più che mai sono importanti per le nostre montagne. La Regione vuole essere al fianco degli Enti Montani che sono impegnati a gestire risorse impegnative confrontandosi ogni giorno con numerose problematiche prima fra tutte la carenza di personale tecnico". Il tour comincerà con le Green Maira Grana e Gc Terre Del Monviso, per poi proseguire con Sesia Green, Gc delle Valli dell'Ossola, Gc Sinergie in Canavese e Gc Valchiusella Di Acqua e Di Pietra, Green Renewable Community, Gc Stoicheia e Gc Unione Montana Valle Susa "Risorse di Oggi per Domani", e infine Gc Valle Tanaro. Gli incontri si concluderanno entro la fine dell'anno.