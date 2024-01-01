GRATTACIELO PIEMONTE

Turismo, fondi in ritardo ma certi. Bongioanni: "Atl in sicurezza"

Dopo l'allarme sulle difficoltà nel pagamento degli stipendi e nella promozione delle attività lanciato dal consigliere Valle, l'assessore corre ai ripari. Assicura l'erogazione degli arretrati, ma invita presidenti e direttori a una gestione più oculata

Le Agenzie Turistiche Locali (Atl) del Piemonte restano sotto stress: i ritardi nei contributi 2024 e 2025 avevano acceso l’allarme denunciato sullo Spiffero dal consigliere Daniele Valle (Pd), che aveva riferito di difficoltà di alcuni enti addirittura nel pagamento degli stipendi. A rispondere è oggi l’assessore Paolo Bongioanni, che da circa due mesi ha aggiunto alle sue deleghe quella al Turismo. Nessuna smentita delle criticità, ma interventi last minute per evitare che i problemi burocratici si trasformino in emergenze reali per salari e attività.

“Le Atl del Piemonte sono state messe in sicurezza scongiurando un taglio di altri 300mila euro rispetto al 2024, e proprio in questi giorni sono riuscito a integrare queste risorse con lo stanziamento ministeriale del Funt, il Fondo unico nazionale turismo, arrivando al +10% – sottolinea l’esponente meloniano della giunta Cirio –. Anche per il turismo accessibile ho trovato nuove risorse che illustreremo a breve”. L’assessore non nasconde una certa irritazione leggendo le recenti esternazioni del consigliere dem, che aveva denunciato come le Atl non sarebbero in grado di pagare gli stipendi dei propri dipendenti. “Il primo incontro che ho avuto come assessore al Turismo due mesi fa è stato proprio con le Atl per informarle di essere riuscito a metterle in sicurezza”, precisa Bongioanni.

Dettagli concreti arrivano anche sul fronte dei pagamenti: “Lo scorso 7 luglio gli uffici hanno emanato tutti gli atti di liquidazione per il milione e mezzo di euro dovuto alle sei Atl piemontesi come quote consortili 2025. La somma è ora in attesa di erogazione da parte della ragioneria regionale”.

Anche i contributi 2024, destinati all’informazione all’accoglienza e agli eventi, non sono stati trascurati: “Le istruttorie e le rendicontazioni sono state concluse nelle tempistiche previste dai bandi, e i conseguenti atti di liquidazione, che danno il via libera ai pagamenti, sono stati tutti firmati entro fine luglio. Anche qui ci adopereremo per accelerare l’ultimo miglio”, aggiunge Bongioanni, evidenziando la rapidità con cui gli uffici regionali stanno chiudendo le pratiche.

Infine, un richiamo alla prudenza gestionale, forte della sua esperienza: “Essendo stato io direttore di Atl per ventun anni, e non avendo mai avuto un barlume di problemi di bilancio pur vivendo le stesse situazioni che si presentano in questo momento, mi rivolgo ai presidenti e direttori Atl invitandoli a essere oculati nella gestione delle spese, com’è doveroso che facciano i titolari della governance di società che la Regione partecipa al 40%”.

Tra gli operatori e ai piani del grattacielo, la sensazione è che Bongioanni voglia imprimere un cambio di passo chiaro rispetto alla sua predecessora, Marina Chiarelli, degradata sul campo proprio a seguito della sua gestione giudicata inefficiente del comparto turistico (e di quello dello Sport): risorse certe, gestione oculata e, soprattutto, evitare che il turismo piemontese paghi lo scotto di polemiche politiche in aggiunta alle effettive difficoltà economiche.