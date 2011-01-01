Tensioni in Valsusa, pietre al cantiere Tav di Traduerivi

Tensioni al cantiere di Traduerivi, in Val di Susa, nel Torinese, dove nella notte una sessantina di attivisti No Tav ha preso parte a un'azione di protesta, sfociata in violenze. Alcuni di loro, infatti, hanno lanciato pietre contro le recinzioni e le forze dell'ordine, e diversi di loro sono riusciti a entrare nell'area. Secondo le prime ricostruzioni, i manifestanti, anche a volto scoperto, avevano iniziato con la tradizionale 'battitura' alle reti, poi hanno aperto una breccia nelle protezioni. La polizia li ha respinti con gli idranti. Sul sito del movimento No Tav si parla di un'azione condotta da studenti e studentesse, che in questi giorni hanno organizzato un campeggio in Valle, "per disturbare le truppe di occupazione" e viene rivendicato l'abbattimento delle reti e l'apertura di una breccia nei jersey di protezione. Non risultano feriti.