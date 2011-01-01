TRAVAGLI DEMOCRATICI

Chi c'è, chi manca e chi è escluso: alla Festa il borsino di Lo Russo

Oggi inizia la kermesse provinciale del Pd: il sindaco è atteso per martedì ma nel programma spiccano le assenze di alcuni assessori. Un segnale? Tra alleati malmostosi e malumori tra i consiglieri, la riconferma a Palazzo Civico è tutt'altro che scontata

Quello che prima era un leggero brontolio sta via via diventando un rumore sempre più fastidioso per le orecchie di Stefano Lo Russo, alle prese con una maggioranza tutt’altro che compatta, e anche all’interno della giunta il malcontento inizia acrescere di intensità. Oggi in Piazza d’Armi inizia la Festa dell’Unità, con il sindaco che è atteso per la serata di martedì, due giorni dopo la venuta della segretaria Elly Schlein. L’occasione giusta per dare qualche segnale in vista delle elezioni del 2027: lui è già in campagna elettorale, se il resto del partito e della coalizione lo seguirà resta un’incognita.

Assenze che pesano

Proprio sfogliando il programma della Festa, ci si accorge però che mancano dei nomi importanti. Un indizio, secondo alcuni attenti osservatori di questioni piddine, del borsino di gradimento interno alla coalizione e agli occhi del primo cittadino. Domani, ad esempio, è in programma un incontro sulla crescita economica dell’area metropolitana, dove parteciperanno – tra gli altri – Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino, e Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom-Confcommercio Torino. Ma il loro interlocutore naturale, l’assessore comunale al Commercio Paolo Chiavarino, non è stato invitato. Stesso discorso per l’assessore all’Anagrafe e al Verde pubblico Francesco Tresso, escluso dai dibattiti, e di Carlotta Salerno, che ha la delega all’Istruzione ma non ci sarà all’incontro di lunedì prossimo sul tema, intitolato “La città educante: scuola, insegnamento, comunità, cittadinanza”. Sono gli unici (oltre all’assessore al bilancio Gabriella Nardelli, che però è una figura tecnica) a non essere stati invitati. Assessori che, peraltro, sono stati accuratamente tenuti a distanza durante i raid in città del sindaco al suo rentro dalle vacanze: né al mercato di corso Spezia né all’Anagrafe di via Nizza ha voluto al suo fianco i titolari delle rispettive deleghe.

Guarda caso si tratterebbe di assessori caduti ultimamente in disgrazia. Chiavarino, con i suoi Civici al Centro si è ritagliato uno spazio autonomo in Alleanza per Torino, la civica voluta da Lo Russo e affidata all’economista Pietro Garibaldi, che invece in Piazza d’Armi ci sarà. Idem la Salerno, che avrebbe addotto precedenti impegni per sfilarsi. Non è difficile scongere alle sue spalle la sagoma di Mimmo Portas che con i suoi Moderati ha rifiutato qualsiasi intruppamento, continuando ad agire come formazione a sé e pertanto fuori dal controllo del sindaco. Tresso resta il suo rivale interno, sul quale ha prevalso per un pugno di voti alle primarie del 2021 e che ha provato a mettere in difficoltà affidandogli le patate bollenti dell’anagrafe e dello sfalcio dell’erba. Semplice dimenticanza o direttive dall’alto? Agata Christie ci insegna che tre indizi fanno una prova.

Il malumore serpeggia

Anche in Sala Rossa il clima non è dei migliori, soprattutto dopo le uscite a mezzo stampa degli esponenti di Avs e del Movimento 5 Stelle, che hanno messo in dubbio la ricandidatura di Lo Russo nel 2027. Dichiarazioni che non hanno sicuramente fatto piacere ai consiglieri dem, che sui gruppi whatsapp si sono sfogati contro i compagni del campo largo, mostrando il loro disappunto e scetticismo riguardo a un’alleanza con i 5s. Anche qui creando qualche grattacapo a Lo Russo, visto che il sindaco le sta provando tutte per convincere i pentastellati ad appoggiarlo, anche per non dare un dispiacere alla “testardamente unitaria” Elly Schlein, che in caso contrario potrebbe virare su un altro nome.

Aspettando Elly

Proprio la segretaria è attesa a Torino questo weekend, quando domenica alle 18 parlerà dal palco della Festa. Difficilmente però si esprimerà sulle elezioni: non ha ancora risolto il dossier delle regionali in programma tra un mese, per le comunali manca ancora un anno e mezzo. C’è tempo, e il quadro a Torino è ancora assai confuso per poter prendere una posizione chiara. Assai diverso è il discorso per Lo Russo, atteso in Piazza d’Armi nella serata di martedì: aprirà all’ipotesi primarie ventilata da Avs o tirerà dritto? Commenterà le voci di malumori all’interno della giunta o farà finta di nulla? Il rischio che la situazione possa sfuggirli di mano dovrebbe indurlo a prendere di petto la questione, invitando i suoi detrattori a uscire a allo scoperto.

Viale incalza

La stessa cosa che dice già da tempo il consigliere comunale Silvio Viale, esponente dei Radicali preoccupato che il candidato sindaco venga scelto a Roma e non a Torino. “Io sono per la riconferma di Lo Russo, chi non lo vuole deve dirlo e deve fare i nomi. Non possiamo passare per la bocciatura del sindaco in carica”. Viale ha anche invitato il sindaco ad allargare il perimetro della coalizione verso il centro, per non restare ostaggio dei diktat di Avs e M5s. Un’operazione già iniziata con il lancio di Alleanza per Torino, che però finora non è decollata, limitandosi a poche e sporadiche iniziative. Lo Russo questo lo sa bene, e dovrà studiare altre mosse per tenere a bada i sempre più numerosi nemici interni.