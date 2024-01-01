Cuneo, furti estivi in calo del 15% nel capoluogo

Scendono del 15% i furti commessi nel periodo estivo nella città di Cuneo, con centoventicinque denunce rispetto alle 146 registrate nel bimestre luglio-agosto 2024. Ad affermarlo è la questura, che segnala nello stesso periodo anche una forte flessione delle rapine, già molto contenute in numeri assoluti: da sette a due, in calo del 70% sempre rispetto al 2024. Nei due mesi appena trascorsi gli agenti hanno effettuato oltre 2.700 controlli che hanno interessato 5.364 persone, 1.860 veicoli e 3.374 documenti. In base alle segnalazioni dell'ufficio Anticrimine il questore ha emesso quattordici ammonimenti: quattro per stalking, sei per violenza domestica, tre per bullismo (in seguito al decreto Caivano) e uno per cyberbullismo. Sono stati emessi anche due Daspo urbani, venti avvisi orali e sette fogli di via obbligatori. L'ufficio Immigrazione ha effettuato l'espulsione dal territorio nazionale di quindici stranieri irregolari, responsabili di reati, sette dei quali con accompagnamento in frontiera: gli altri otto sono nei Cpr in attesa di identificazione. La Squadra Mobile evidenzia l'arresto per spaccio di un noto pregiudicato, a seguito del quale il bar in cui operava è stato sottoposto a sospensione della licenza per venti giorni. I servizi di ordine pubblico infine, tra cui si segnala l'impegno in occasione della tappa Alba-Limone della Vuelta a España.