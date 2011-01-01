Lo Russo a becco asciutto

10:08 Venerdì 05 Settembre 2025

Dicono che...se dovvesse mai scegliere un posto per le vacanze al mare, Sanremo non sarebbe la scelta migliore per Stefano Lo Russo. Il sindaco, infatti, aveva provato a infilarsi nella querelle tra il Comune ligure e la Rai per l'assegnazione del Festival, proponendo il Teatro Regio di Torino come nuova sede per ospitare la kermesse.

Lo Russo ha sperato a lungo di fare il colpaccio, Tuttavia, dopo 14 ore di trattative no-stop, la quadra è stata trovata e il Festival resta in Liguria almeno per i prossimi tre anni. Ma la stampa locale non ha certo dimenticato il tentativo del sindaco di scippare la rassegna canora: “Festival a Sanremo, brinda anche l’Ariston. A secco solo il sindaco di Torino” titola Riviera24, ricordando anche la sua presenza con figlia a fianco in platea lo scorso anno, seduto proprio dietro al primo cittadino sanremese Alessandro Mager. “Se a Sanremo si saranno stappate bottiglie di champagne e a Roma qualche Cristal, solo un cin cin è stato soffocato nel secchiello. È quello del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il primo tra i colleghi sindaci di Mager che, in Italia, ha offerto pubblicamente alla Rai una location alternativa alla città ligure”, scrivono, concludendo che “non gli resta che godersi i prossimi Festival dalla tv. In fondo, è pur sempre uno spettacolo eccezionale anche se visto di fronte al piccolo schermo. Certo, la prima fila all’Ariston è un’altra cosa, ma si sa, non è per tutti”. Voleva portare la canzone a Torino, ma ha finito per essere canzonato lui. 
