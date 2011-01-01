Lo Russo a becco asciutto

Dicono che...se dovvesse mai scegliere un posto per le vacanze al mare, Sanremo non sarebbe la scelta migliore per Stefano Lo Russo. Il sindaco, infatti, aveva provato a infilarsi nella querelle tra il Comune ligure e la Rai per l'assegnazione del Festival, proponendo il Teatro Regio di Torino come nuova sede per ospitare la kermesse.

Lo Russo ha sperato a lungo di fare il colpaccio, Tuttavia, dopo 14 ore di trattative no-stop, la quadra è stata trovata e il Festival resta in Liguria almeno per i prossimi tre anni. Ma la stampa locale non ha certo dimenticato il tentativo del sindaco di scippare la rassegna canora: “Festival a Sanremo, brinda anche l’Ariston. A secco solo il sindaco di Torino” titola Riviera24, ricordando anche la sua presenza con figlia a fianco in platea lo scorso anno, seduto proprio dietro al primo cittadino sanremese Alessandro Mager. “Se a Sanremo si saranno stappate bottiglie di champagne e a Roma qualche Cristal, solo un cin cin è stato soffocato nel secchiello. È quello del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il primo tra i colleghi sindaci di Mager che, in Italia, ha offerto pubblicamente alla Rai una location alternativa alla città ligure”, scrivono, concludendo che “non gli resta che godersi i prossimi Festival dalla tv. In fondo, è pur sempre uno spettacolo eccezionale anche se visto di fronte al piccolo schermo. Certo, la prima fila all’Ariston è un’altra cosa, ma si sa, non è per tutti”. Voleva portare la canzone a Torino, ma ha finito per essere canzonato lui.