In corso lo sciopero dei treni di Usb e Sgb, disagi fino alle 18

Prosegue fino alle 18 di oggi lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati autonomi Usb, Sgb e Assemblea Nazionale PDM/PDB. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, secondo quanto spiegato da Fs, potranno protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Trenitalia - tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio - invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo Fs, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.