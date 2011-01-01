Misure di sicurezza imponenti per il Palio di Asti

Misure di sicurezza imponenti sono state predisposte per il Palio di Asti con reparti di prevenzione crimine, unità cinofile e artificieri. È stato deciso durante un summit in prefettura. Alla riunione operativa hanno partecipato tutti i rappresentanti delle forze e corpi di polizia e degli organizzatori delle manifestazioni del Palio. La questora della Provincia di Asti, Marina Di Donato, ha illustrato le misure pianificate per tutte le giornate sia di preparazione che quelle in vista dell'inizio delle batterie e della finale di domenica pomeriggio. I servizi, che vedono l'impiego anche quest'anno di un elevato numero di operatori tra personale in abiti civili e in uniforme, saranno coordinati dai funzionari della Questura e verranno effettuati con l'impiego di personale dei reparti prevenzione crimine della polizia di Stato, della polizia stradale, della polizia ferroviaria e degli equipaggi dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia penitenziaria, nonché dal personale della polizia municipale che assicurerà l'ordinata viabilità della città. Coordinate da un funzionario, le unità cinofile e gli artificieri si occuperanno delle attività di bonifica, dentro la piazza e sugli spalti, prima delle prove e della corsa. Il dispositivo prevede operatori specializzati delle unità operative di primo intervento della polizia di Stato, unità qualificate per la gestione di situazioni critiche. La polizia scientifica sarà impegnata per documentare gli eventi ed eventuali criticità che dovessero insorgere durante le manifestazioni.