I ricavi di Acqua Valmora crescono a 45 milioni in sei mesi

Pontevecchio Srl, società del Gruppo Damilano segna un semestre in crescita, trainato da Acqua Valmora. La società ha registrato ricavi saliti del 19% a 45 milioni e un margine operativo in crescita del 15 per cento. L'andamento è confermato anche nel mese di luglio. I risultati conseguiti, spiega una nota, sono il frutto di un investimento di oltre 40 milioni destinato al nuovo sito produttivo di Lusernetta, in Val Pellice in provincia di Torino. "La nostra volontà è sempre stata quella di investire nel territorio perché è da lì che nasce la qualità. Come abbiamo fatto nel mondo del vino, dove 'terroir' prestigiosi danno origine ad etichette rinomate, abbiamo applicato lo stesso principio per le acque minerali: Valmora è un'acqua di grande pregio, sgorga delle Alpi piemontesi, un patrimonio naturale che, come le Langhe per il vino, rappresenta un simbolo di eccellenza riconosciuto e apprezzato dal consumatore" afferma Paolo Damilano, presidente e amministratore delegato del gruppo del quale fanno parte anche le Cantine Damilano a Barolo