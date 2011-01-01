Scoperti 250 falsi di Carol Rama, indagine da Torino

Centinaia di dipinti e acquerelli falsi attribuiti a Carol Rama sono stati individuati e sequestrati dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Torino. L'indagine, denominata "Operazione Olga" dal nome anagrafico dell'artista torinese, ha permesso di smascherare circa 250 opere contraffatte, ma il numero potrebbe aumentare. I risultati dell'inchiesta saranno presentati lunedì alle 18 al Museo Accorsi-Ometto, dov'è in corso la mostra "Carol Rama. Geniale sregolatezza", ma nessuna opera esposta è coinvolta nella vicenda. Alla conferenza interverranno il comandante del nucleo Tpc Ferdinando Angeletti, la storica dell'arte Giuliana Calcani e Michele Carpano, presidente dell'associazione Archivio Carol Rama.