Nell'Alto Piemonte sono previsti 6.480 contratti a settembre

Sono 6.480 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di settembre 2025, pari al 18% delle entrate complessive previste a livello regionale. Tratti comuni alle quattro realtà del territorio sono l'alta percentuale, superiore al 73% delle entrate previste, di contratti a termine; la domanda di occupazione espressa da un numero relativamente basso di imprese sul totale (15% a Verbania, 17% a Vercelli e 18% a Biella e Novara); una difficoltà di reperimento che oscilla tra il 43% e il 51% delle entrate previste e una richiesta di esperienza professionale specifica, o quantomeno nello stesso settore, che caratterizza in misura prevalente la domanda di lavoro (percentuale che, nel dettaglio, si attesta al 57% per Verbania, al 61% per Novara e Vercelli e al 62% per Biella). Ferme restando le diverse vocazioni economiche dei territori, in linea generale, sono i settori dei servizi di alloggio e ristorazione, del commercio e dei servizi alle persone a esprimere una parte consistente della domanda di lavoro nelle province dell'Alto Piemonte. Queste alcune delle indicazioni che emergono dal Bollettino mensile del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, grazie al programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall'Unione europea, ed elaborate dal servizio studi della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.