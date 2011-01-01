CAPITALISMO PUBBLICO

Iren alla battaglia sull'acqua. Dopo Egea "altre acquisizioni"

Conclusa l'integrazione dell'azienda albese, la multiutility guarda all'"oro blu". Il business, che muove fino a 400 miliardi di euro l'anno, è al centro della strategia del gruppo guidato da Dal Fabbro. E Smat prima o poi finirà nel mirino, con buona pace di Romano

Iren intende proseguire nello shopping, consapevole che in un settore dinamico come quello delle multiutility, chi non fa il cacciatore finisce inevitabilmente per diventare preda. Il gruppo, tra i principali operatori nazionali nell’energia e nel gas, dopo l’integrazione di Egea punta ora all’“oro blu”, mettendo nel mirino il business dell’acqua, un comparto capace di generare ogni anno tra i 350 e i 400 miliardi di euro. A confermarlo è lo stesso presidente esecutivo Luca Dal Fabbro, che negli ultimi giorni ha mostrato di avere idee chiare su costi e benefici di un investimento tutt’altro che un salto nel buio.

L’integrazione con Egea

La stagione delle acquisizioni per Iren potrebbe non essere conclusa. L’ultima grande operazione è stata proprio quella con Egea, l’azienda albese attiva nei settori dell’energia e dell’ambiente, portata a termine sotto la supervisione diretta dello stesso Dal Fabbro. “Siamo molto contenti di questa acquisizione e siamo anche contenti di aver salvato 2.000 posti di lavoro, che significa famiglie, sviluppo e futuro”, ha affermato a margine dei lavori del Forum Teha a Cernobbio.

Tradotto: Iren non gioca alla speculazione, ma – per dirla con una celebre reclame – punta a costruire “solide realtà”, pronta ad allargare i confini del proprio raggio d’azione, con una forte responsabilità sociale nei territori in cui opera. Una presa di posizione che appare come una risposta indiretta, ma tutt’altro che casuale, a Paolo Romano, presidente di Smat, che nei giorni scorsi ha recapitato a Dal Fabbro una lettera definita “bonaria”, in realtà un avvertimento chiaro e tondo: “l’acqua deve rimanere pubblica”.

L’estromissione di Iren

La lettera di Romano, dominus incontrastato e immortale di Smat, arriva in seguito alla conferma dell’estromissione di Iren dalla gestione del servizio idrico integrato nel bacino di Biella, Vercelli e Casale che è stata affidata alla Bcv Acque Spa, una società in house pubblica controllata dai gestori dei servizi idrici di questi territori e del Monferrato. La scelta, presa con il 63% dei voti, dopo una serie di slittamenti e, sembrerebbe, alcune modifiche per il raggiungimento del quorum, ha messo la parola fine alla gestione targata Asm, multiutility vercellese controllata al 60% da Iren e partecipata dal comune di Vercelli al restante 40%.

Non si tratta però dell’unico caso che vede Iren dover cedere il passo sul versante dell’acqua, dove le gestioni consortili in Piemonte pur arrancando nei conti difendono i rispettivi fortilizi. Anche la gara di Imperia, chiusa a novembre, ha visto Iren soccombere a vantaggio di Acea, ma Dal Fabbro non si dà per vinto.Il gruppo può contare su una solida presenza, gestendo il servizio idrico in diversi comuni italiani – da Piacenza a Reggio Emilia, da Livorno al Tigullio, nel Levante ligure – ma il segnale di indebolimento non passa inosservato. Tanto più se si considera il peso che il Comune di Torino e la sua provincia continuano a esprimere in termini di quote azionarie dentro Iren.

Non è un mistero che, prima o poi, a finire nel mirino di Iren potrebbe essere Smat, l’azienda che gestisce l’acquedotto di Torino e della sua area metropolitana: un gioiello da oltre mezzo miliardo di fatturato, 41.5 milioni di utili e che l’anno scorso ha distribuito quasi 8 milioni di dividendi. In trincea però c’è proprio il presidente Romano ed è per questo che la lettera inviata nei giorni scorsi assume un significato ancora più significativo.

Il business dell’acqua

L’oro blu è un business di tutto rispetto. I numeri parlano chiaro: ogni anno l’acqua genera tra i 350 e i 400 miliardi di euro di ricavati che corrispondono a poco meno del 20% del prodotto interno lordo italiano. Inoltre la gestione del ciclo idrico muove “circa 11 miliardi di euro”, a cui si aggiungono i “30 miliardi” delle aziende attive nelle infrastrutture, i 40 miliardi di valore aggiunto dei settori che utilizzano l'acqua, come quello agricolo, e i quasi 300 miliardi di quelle energetiche ed energivore.

A grossi guadagni però corrispondono anche grandi investimenti e si stima che nei prossimi anni ci sarà la necessità di investire circa 10 miliardi euro per la dissalazione, la gestione dell'acqua piovana, il rischio idrogeologico e le questioni legate alla carenza d'acqua. Una vera e propria sfida il cui fronte caldo è quello legato alla ristrutturazione della rete idrica.

Perdite d'acqua e di soldi

“Avremmo bisogno di 6 miliardi l'anno per adeguare le reti per ridurre sotto al 40% le perdite, mentre il Pnrr ha allocato un po' meno di un miliardo”, ha spiegato Luca Dal Fabbro intervenendo alla Euronext Sustainability Week 2025, “C'è un mismatch, ma è un problema che è anche una grande opportunità”. Un’opportunità se ci sono le risorse economiche da investire. A Torino per esempio la rete idrica disperde circa il 25,6% dell’acqua (dati 2024). Smat in città gestisce 15.000 chilometri e si stima che il costo della riqualificazione della rete idrica ammonti a 7 miliardi di euro.