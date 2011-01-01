Centristi e cattolici a Bardonecchia, convegno il 20 settembre

Centristi e cattolici si danno appuntamento a Bardonacchia in Valle di Susa: l'appuntamento, organizzato dal leader SìTav SìLavoro Mino Giachino e dal presidente nazionale di Scelta Cristiano Popolare Giorgio Merlo, è il 20 settembre all'Hotel Betulla. Nella mattinata, a cura di Mauro Zangola e Luca Davico, verranno presentati alcuni dati che dimostrano la distanza forte tra "la metà della Città che sta bene e la metà della Città che sta male", con gli interventi di industriali e sindacalisti. Nel pomeriggio tavola rotonda tra ex Dc come Vito Bonsignore, ora Udc, Mauro Carmagnola, segretario della Nuova Dc, Marco Calgaro, ex deputato, Gianpiero Leo della Fondazione Crt, oltre a Merlo e Giachino. Chiederà i lavori l'ex ministro Maurizio Lupi. "Se i partiti non sentiranno come loro i grandi problemi sociali creati da quasi trent'anni di bassa crescita dell'economia - sottolineano i due organizzatori - Torino e il Paese non ripartiranno. Vogliamo mettere sul campo il valore aggiunto dei cattolici per puntare a una politica di sviluppo, che però rilanci anche la metà della Città che sta male, secondo la famosa definizione dell'arcivescovo Nosiglia scomparso nei giorni scorsi". "Il convegno - spiegano - risponde alla esigenza dei cattolici impegnati in politica di far sentire di più idee e proposte, come la difesa del settore industriale, una nuova politica salariale e la accelerazione della realizzazione delle infrastrutture strategiche e lo spostamento di nuove iniziative economiche nei quartieri dimenticati che portino oltre a una maggiore sicurezza anche lavoro".