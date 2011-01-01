Stellantis, Appendino: “Per lavoratori solo cassa integrazione e solidarietà”

Risposte chiare dal Governo, da Stellantis e dalla joint-venture Acc, costituitasi per gestire la Gigafactory per la produzione di batterie e mai avviata. Sono quelle che Chiara Appendino chiede sul sito produttivo di Termoli. "Parliamo di Stellantis, di automotive, di migliaia di lavoratori che, ad oggi, l'unica risposta che hanno avuto è cassa integrazione e contratto di solidarietà" ha detto la vicepresidente del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione parlamentare Attività produttive, Commercio e Turismo. Accompagnata da Roberto Gravina, consigliere regionale molisano del M5s e dagli esponenti pentastellati di Termoli, Appendino ha raggiunto i cancelli dello stabilimento Stellantis della città adriatica dove per alcune ore ha parlare con i sindacati e alcuni lavoratori. "Qui c'è un progetto che è stato venduto, per cui sono stati stanziati dei soldi, su cui sono anche iniziati lavori. Allora, se questa Gigafactory serve all'Italia, serve all'industria italiana, serve al territorio, perché non la stanno facendo? I lavoratori meritano rispetto - ha aggiunto Appendino - Tutto fa sembrare che il Governo sia disinteressato e che Stellantis, nonostante eroghi miliardi di dividendi, non voglia fare l'investimento. Vengano qui e dicano cosa vogliono fare in alternativa, perché il prezzo non possono pagarlo i lavoratori". "A me sembra evidente che si stia trasformando questa azienda in un'azienda che produce più cassintegrati che auto. Un'azienda che si occupa di asset finanziari e non di produzione. Ma l'Italia merita di più anche perché Stellantis ha avuto tanto dall'Italia, i lavoratori meritano di più, hanno dato tanto, quindi, ci aspettiamo risposte".