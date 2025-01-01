Sanità, "superato tetto 100.000 prestazioni extra-orario"

"Con 4 mesi di anticipo, al 31 agosto abbiamo raggiunto e superato le 100.000 prestazioni extra-orario, alla sera e nei fine settimana. Era l'obiettivo che ci eravamo dati per il 2025 e averlo conseguito così rapidamente è davvero un fatto straordinario che ci induce a proseguire". Lo dichiarano, in una nota, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Federico Riboldi commentando il dato sulle prestazioni aggiuntive avviate sul territorio a partire da fine febbraio. "Anche nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto - prosegue Riboldi - abbiamo avuto ottimo riscontro. La riduzione delle liste d'attesa è la priorità che abbiamo indicato ai direttori generali delle Asr, unitamente all'equilibrio dei conti che è il presupposto fondamentale per la sostenibilità del sistema sanitario regionale. La struttura dell'assessorato lavora ogni giorno, con le Aziende sanitarie, sul fronte del monitoraggio dei dati in tempo reale, con la Control room e il Responsabile unico dell'assistenza sanitaria, figura di raccordo con l'Osservatorio nazionale. Nei mesi estivi ci siamo focalizzati su alcuni tipi di prestazioni, quelli maggiormente critici. Ora proseguiamo in questa direzione, con l'obiettivo di ridurre ancora le liste d'attesa e tornare ai livelli pre-Covid". Le prestazioni aggiuntive hanno permesso di riportare nell'alveo della sanità pubblica oltre 100.000 cittadini piemontesi in pochi mesi, potendo usufruire di visite e prestazioni che probabilmente non avrebbero effettuato per i precedenti tempi di attesa.