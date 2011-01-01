TARTASSATI

Milano prima per tasse (e redditi). Piemonte a due velocità

La capitale lombarda svetta per gettito e produzione di ricchezza. Lontana da Roma (7.383 euro) e Sud Sardegna (3.619 euro). Torino 13ª (6.143 euro Irpef), Verbano Cusio Ossola 57ª (5.024 euro). Nord avanti, Sud indietro. Pressione fiscale al 42,7% nel 2025. Italia divisa

Altro che Milano da bere: oggi è Milano da pagare. Nessuno in Italia versa al fisco quanto i contribuenti della capitale economica, con un’Irpef media che sfiora i 9 mila euro e un reddito complessivo medio di oltre 33 mila. Numeri che certificano il primato del capoluogo lombardo e, insieme, la distanza crescente dal resto del Paese. Una distanza che Torino e il Piemonte, pur collocandosi nella parte alta della classifica, non riescono a colmare: lontani anni luce da Milano, ma ben sopra un Sud che continua a inseguire.

A confermarlo è l’ultima rilevazione dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, che fotografa il 2023 come l’anno in cui i contribuenti della Madunina hanno sborsato all’erario in media 8.846 euro di Irpef, primato nazionale che va di pari passo con un reddito medio di 33.604 euro. Seguono Roma con 7.383 euro, Monza e Brianza con 6.908, Bolzano con 6.863 e Bologna con 6.644. In fondo alla classifica i residenti nel Sud Sardegna, che si fermano a 3.619 euro: poco più di un terzo rispetto ai milanesi. La media italiana si attesta sui 5.663 euro, a fronte di un gettito complessivo di circa 190 miliardi di Irpef, pari a un terzo delle entrate tributarie.

Dove si paga di più si guadagna di più

Non è un caso che le zone con i redditi più alti coincidano con quelle in cui si paga di più: la progressività del sistema tributario impone che chi dichiara di più versi anche un’imposta più elevata. Così la classifica dei redditi vede ancora Milano al comando, seguita da Bologna, Monza e Brianza, Lecco, Bolzano, Parma e Roma, con valori compresi tra i 28 e i 29 mila euro. Laddove il prelievo fiscale è più pesante, di solito si registrano anche servizi pubblici più diffusi ed efficienti, dalla mobilità alla scuola, dal welfare locale alla cultura.

La faglia Nord-Sud

Il quadro regionale conferma lo storico squilibrio Nord-Sud. La prima area meridionale a comparire nelle graduatorie è la città metropolitana di Cagliari, al venticinquesimo posto per Irpef media e al quarantaseiesimo per reddito medio. Ma il dato più allarmante è che in Calabria quasi l’80 per cento dei contribuenti dichiara meno della media nazionale di 24.830 euro; percentuali analoghe, sempre oltre il 70 per cento, si ritrovano in tutto il Mezzogiorno e nelle isole, contro un dato nazionale del 65,9. In Piemonte, invece, la quota di chi resta sotto la media è pari al 62,3 per cento: meno preoccupante, ma comunque significativo.

Piemonte a due velocità

Proprio il Piemonte offre uno spaccato interessante. Torino si colloca al 13° posto nazionale per Irpef media, con 6.143 euro su un reddito medio di 27.263: lontanissima da Milano ma pur sempre nella parte alta della graduatoria. Il capoluogo subalpino resta anche la terza provincia d’Italia per numero di contribuenti, 1,67 milioni, dietro solo a Roma e Milano. Novara, con 27.033 euro di reddito medio e 5.876 di Irpef, si piazza al 19° posto, mentre Alessandria (5.425 euro di Irpef), Biella (5.224), Asti (5.208) e Vercelli (5.172) occupano posizioni comprese tra la 35ª e la 47ª. Ancora più indietro il Verbano Cusio Ossola, dove l’imposta media scende a 5.024 euro su un reddito medio di 23.413: 57° posto e fanalino di coda piemontese. Un mosaico che mostra una regione a due velocità: Torino e Novara più vicine alle aree dinamiche del Nord, il resto in affanno.

Contribuenti: le platee

A livello nazionale, i contribuenti Irpef sono 42,5 milioni: 23,8 milioni di lavoratori dipendenti, 14,5 milioni di pensionati, 1,6 milioni di autonomi e altrettanti titolari di redditi diversi. La concentrazione è evidente: quasi 3 milioni a Roma, 2,4 a Milano, 1,67 a Torino, 1,65 a Napoli. In coda Isernia, che supera di poco i 59 mila.

Pressione fiscale: più statistica che realtà

Sul fronte macroeconomico, la pressione fiscale stimata per il 2025 è del 42,7 per cento del Pil, in leggero aumento rispetto al 42,6 del 2024. Ma più che di una vera stangata si tratta di un artificio contabile: la decontribuzione per i lavoratori dipendenti è stata sostituita da una misura che combina sconti Irpef e bonus per i redditi più bassi. La prima riduceva le entrate, il secondo aumenta la spesa, con l’effetto di far crescere la percentuale ufficiale senza incidere in modo sostanziale sulle tasche dei contribuenti. Considerando questo elemento, la pressione si sarebbe attestata al 42,5 per cento.

Le nuove tasse? Poca cosa

Non è dunque l’introduzione di nuove tasse ad aver appesantito i bilanci familiari. Gli irrigidimenti introdotti dal governo – aumento delle imposte su tabacchi, Iva su alcuni prodotti per l’infanzia e l’igiene femminile, imposta sostitutiva sulle rivalutazioni, limiti alle detrazioni per i redditi alti, tassazione delle criptoattività, taglio degli sgravi edilizi ed energetici – hanno avuto un impatto marginale. A gonfiare i numeri hanno contribuito piuttosto i rinnovi contrattuali, gli arretrati del pubblico impiego, l’aumento dell’occupazione e la crescita delle imposte sostitutive sui redditi di capitale.

Italia divisa

In definitiva, i dati della Cgia mostrano un Paese ancora diviso, con un Nord che continua a trainare per redditi e gettito e un Sud che resta indietro. Il Piemonte si colloca in mezzo: Torino mantiene un ruolo centrale, ma le altre province faticano a tenere il passo, schiacciate tra un Nord Est che corre e un Mezzogiorno che arranca. E se Milano continua a macinare primati, al di qua del Ticino il rischio è quello di restare nel limbo: né locomotiva, né fanalino di coda.